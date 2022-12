L'avion commercial à hydrogène est encore une véritable usine à gaz, mais il viendra un jour...

Le moins que l'on puisse dire, c'est que fameux avion à hydrogène suscite toujours beaucoup de scepticisme parmi les experts du secteur et notamment chez certains motoristes, même si tous s'accordent pour dire qu'un tel système de propulsion sans émission est dans le domaine du possible, à plus ou moins longue échéance. Rolls-Royce vient d'ailleurs de faire fonctionner un turboprop AE 2100 alimenté à l'hydrogène vert, montrant de fait que ce n'est pas à ce niveau que demeurent les principales difficultés.



En fait l'aviation est confrontée à deux enjeux majeurs qui coexistent, mais qui ne sont en rien liés, si ce n'est que dans une logique de mitigation du risque pour l'après-pétrole. Il ya d'une part l'impératif du « Zéro émission nette » pour le transport aérien fixé à horizon 2050, un objectif déjà extrêmement ambitieux, mais qui semble aujourd'hui à portée au regard de la multitude d'engagements...