Guillaume Faury évoque les difficultés de la chaîne d'approvisionnement au niveau mondial

A l'occasion d'une rencontre avec l'AJPAE (Association des journalistes professionnels de l'aéronautique et de l'espace), Guillaume Faury a évoqué les tensions que continue de rencontrer la chaîne d'approvisionnement actuellement. S'exprimant au nom du GIFAS (Groupement des industries françaises aéronautiques et spatiales), le président d'Airbus a reconnu que ces difficultés avaient empêché les plans des grands industriels de se dérouler comme prévu.



Alors que la reprise s'est matérialisée cet été, traduisant un très fort besoin de voyager et d'utiliser l'aviation pour cela, de nouveaux obstacles sont venus perturber la route des remontées en cadences des industriels de l'aéronautique. « Nous continuons d'être dans une situation d'instabilité des supply chains », constate Guillaume Faury. Après la réduction drastique de l'activité lors de la crise sanitaire, le redémarrage a en effet lieu dans un contexte de crises multiples, dont certaines ont été aggravées par la crise en Ukraine et la poursuite de...