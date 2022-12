Airbus abandonne son objectif de 700 livraisons cette année

Airbus annonce qu'il ne pourra pas tenir ses objectifs de livraisons d'avions commerciaux cette année. L'avionneur avait initialement prévu de livrer environ 700 appareils à ses clients mais considère désormais que cela est « hors de portée ».



Il a en effet livré 68 appareils au mois de novembre (à une quarantaine de clients), ce qui porte le nombre de livraisons depuis le début de l'année à 565 appareils (en comptant les deux A350 initialement destinés à Aeroflot mais qui n'ont pas pu être effectivement livrés). L'environnement opérationnel étant par ailleurs complexe, il lui sera impossible de remettre 135 appareils au seul mois de décembre.



En raison de la conjoncture, Airbus ajuste également le rythme de la montée en cadence sur le programme A320neo. Il se stabilisera à 65 appareils produits par mois en 2023 et 2024 - cadence qu'il devait atteindre début 2024 selon les dernières prévisions. En revanche, l'objectif d'atteindre une cadence de 75 appareils de la famille de monocouloirs produits par mois au milieu de la décennie est maintenu.



L'avionneur a également confirmé ses prévisions financières. Il table toujours sur un EBIT ajusté à 5,5 milliards d'euros et un flux de trésorerie disponible avant fusions et acquisitions et financements-clients à 4,5 milliards d'euros.