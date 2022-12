MEBAA : Au Moyen-Orient, le rebond de l'aviation d'affaires ne faiblit pas

Le Cheikh Ahmed bin Saeed Al Maktoum, Président de la Dubai Civil Aviation Authority (DCAA) et Président d'Emirates, accompagné d’Ali Alnaqbi, Président et fondateur de la Middle East & North Africa Business Aviation Association (MEBAA) se font présenter les dernières évolutions de la zone dédiée à l’aviation d’affaires de Dubai World Central (DWC) le 6 décembre. Photo © Le Journal de l'Aviation - tous droits réservés

Le Cheikh Ahmed bin Saeed Al Maktoum, Président de la Dubai Civil Aviation Authority (DCAA) et Président d'Emirates, accompagné d’Ali Alnaqbi, Président et fondateur de la Middle East & North Africa Business Aviation Association (MEBAA) se font présenter les dernières évolutions de la zone dédiée à l’aviation d’affaires de Dubai World Central (DWC) le 6 décembre. Photo © Le Journal de l'Aviation - tous droits réservés