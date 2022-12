Le nouveau bombardier stratégique B-21 sort un peu du secret

C'est l'avion le plus sophistiqué de l'histoire de l'aviation militaire et il sera aussi l'un des plus chers. Le nouveau bombardier stratégique américain B-21 Raider, conçu et produit par Northrop Grumman, a été présenté pour la première fois publiquement le vendredi 2 décembre sur le site de l'Air Force Plant 42 à Palmdale, près de Los Angeles (Californie).



Cet avion bombardier furtif « sera capable de pénétrer les défenses les plus difficiles pour effectuer des frappes de précision partout dans le monde » selon Northrop Grumman Aeronautics Systems, donc pouvant potentiellement atteindre la Chine et la Russie et percer leurs bulles de défense dites A2/AD (déni d'accès et interdiction de zone). Il a été tenu au secret jusqu'à ce jour, aucune photographie du programme n'ayant filtré depuis le lancement de la phase industrielle du programme. C'est d'ailleurs sur ce même site qu'avait été dévoilé le premier des...