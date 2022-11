Aviation décarbonée : Collins Aerospace va participer à sept projets de l'initiative Clean Aviation de l'UE

L'équipementier Collins Aerospace (groupe Raytheon Technologies) va participer à sept des vingt projets menés par l'initiative Clean Aviation de l'Union européenne, un programme visant à mettre au point des technologies de rupture qui permettront de réduire la consommation de carburant et les émissions de CO2 des avions commerciaux de 20 à 30% par rapport à ceux d'aujourd'hui. Cette initiative est un élément clé pour atteindre l'objectif du zéro émission nette à horizon 2050.



Collins Aerospace va ainsi s'associer à des acteurs européens (avionneurs, motoristes, fournisseurs et universités) autour de sept projets regroupés dans deux catégories ou qui seront transerses à ces catégories.



Pour la catégorie liée à la propulsion hybride-électrique (tournée vers l'aviation régionale) sont concernés les projets HE-ART (Hybrid-Electric propulsion system for regional AiRcrafT), TheMa4HERA (Thermal Management for Hybrid-Electric Regional Aircraft), HECATE (Hybrid-ElectriC regional Aircraft distribution TEchnologies) et HERWINGT (Hybrid-Electric Regional Wing Integration Novel Green Technologies).



Pour la catégorie liée aux technologies de rupture pour les monocouloirs moyen ou court-courrier (Ultra-Efficient Short & Medium Range Aircraft), l'équipementier américain sera partenaire du motoriste allemand MTU Aero Engines dans le cadre de l'ambitieux projet SWITCH (Sustainable Water-Injecting Turbofan Comprising Hybrid-electrics).



Enfin, Collins Aerospace participera à deux projets transverses : HERA (aircraft concepts for Hybrid-Electric Regional Aircraft) et CONCERTO (Construction Of Novel CERTification methOds and means of compliance for disruptive technologies).



À noter que l'équipementier américain assurera aussi le rôle de coordinateur pour le projet HECATE.



Au total ce sont 85 millions d'euros qui seront ainsi investis par Collins au travers de ces septs projets qui couvrent les domaines aussi divers que la propulsion, la gestion thermique ou la conception de nouvelles voilures.