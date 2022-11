Défense : Boeing simplifie l'organisation de sa division BDS

Boeing a annoncé une profonde réorganisation de sa division Boeing Defense, Space & Security (BDS) et avec effet immédiat, une mesure destinée à « accélérer la discipline opérationnelle, la qualité et les performances tout en rationalisant les rôles et les responsabilités de ses hauts-dirigeants ».



Les huit divisions de BDS seront ainsi combinées pour n'en faire plus que quatre, à savoir :



Vertical Lift (regroupant les hélicoptères Apache, Chinook et le programme Defiant X), dirigé par Mark Cherry.



Mobility, Surveillance & Bombers, dirigé Dan Gillian, qui comprendra les programmes KC-46, SAOC, E-7, VC-25B, P-8, les bombardiers B-52 et B-1, les avions AWACS/AEW&C, des composants du 777X et tous les programmes liés au transport gouvernemental.



Air Dominance, dirigé par Steve Nordlund, qui comprendra des programmes classifiés ; les programmes F/A-18, F-15, T-7, MQ-25 et MQ-28 ; et le portefeuille non spatial de Phantom Works, y compris les Virtual Warfare Centers....