Le premier chasseur F-35 destiné à la Belgique entre en production

C'est tout un symbole pour l'Europe et pour sa défense. L'armée de l'air belge a annoncé le 14 novembre que son premier F-35A venait d'entrer en phase de production dans l'usine de l'avionneur américain Lockheed Martin à Forth Worth (Texas), avec le caisson extérieur de voilure en cours de montage. Des composants pour les deux premiers exemplaires avaient également commencés à être produits dans l'usine de Leonardo à Cameri (Italie) cet été.



La livraison du premier F-35A belge est attendu à la fin de l'année prochaine, même s'il restera stationné aux États-Unis au moins deux ans pour préparer les pilotes et les mécaniciens de la Composante Air de l'armée belge.



La Belgique avait finalement tranché pour le chasseur de cinquième génération de Lockheed Martin en octobre 2018 suite au lancement d'un appel d'offres dix-huit mois plus tôt pour remplacer sa flotte de 54...