FedEx, véritable baromètre de l'économie mondiale, ne pointe plus vers le beau temps

Si l'on devait chercher un repère fiable quant à l'état de la conjoncture économique mondiale, c'est sans doute celui de l'évolution de l'activité de l'intégrateur américain FedEx qu'il faudrait tout particulièrement surveiller. Né il y a maintenant un peu plus de cinquante ans à Little Rock (Arkansas) grâce à une petite flotte de Falcon 20 de Dassault Aviation, le géant américain du fret express est incontestablement devenu le symbole de la globalisation des échanges.



Les résultats trimestriels décevants de FedEx publiés mi-septembre ont certes bien commencé à alerter les milieux financiers, mais beaucoup d'observateurs y ont vu aussi des difficultés passagères liées à la concurrence, à la passation des pouvoirs de son célèbre patron-fondateur Frederick Smith quelques mois plus tôt, ou à l'augmentation des coûts liés au carburant et à la main-d'oeuvre. Pourtant son nouveau PDG Raj Subramaniam avait clairement désigné le ralentissement de l'économie mondiale, en...