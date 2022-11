Boeing voit le trafic cargo doubler en vingt ans

Boeing reste totalement confiant dans l'évolution du marché cargo dans les prochaines années. L'avionneur a publié une mise à jour de ses prévisions sur vingt ans et estime que le trafic fret va doubler d'ici 2041, entraînant une croissance de 60 % de la flotte.



Selon lui, le secteur aura besoin de 2 800 appareils pour la croissance et le renouvellement de la flotte - à proportion égale pour chaque finalité. Un tiers d'entre eux seront des appareils neufs (940) et le reste (1 855) seront issus de conversions d'appareils passagers.



Darren Hulst, vice-président de Boeing en charge du marketing, explique que trois grandes tendances vont soutenir l'activité cargo dans les prochaines années : le renouvellement de la flotte (1 400 appareils à remplacer, dont 350 à 400 gros-porteurs - la moitié de la flotte de gros-porteurs ayant plus de vingt ans), la volonté de réduire...