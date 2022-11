La Chine octroie sa certification de type à l'Embraer E190-E2

Après ATR, c'est au tour d'Embraer de voir les portes de la Chine s'ouvrir à un nouveau type d'avion. L'autorité chinoise de l'aviation civile (CAAC) a en effet octroyé sa certification de type à l'E190-E2, permettant au jet régional de nouvelle génération d'être exploité dans le pays. L'annonce a été faite dans le cadre du salon de Zhuhai, qui se déroule actuellement.



Embraer indique par ailleurs qu'il attend la certification de l'E195-E2 de façon imminente.



L'avionneur estime que la famille E2 peut permettre à la Chine d'accélérer la création d'un réseau entre les villes secondaires du pays, aux côtés de l'ARJ21 et du C919 développés par le pays.



« C'est un grand moment pour notre E190-E2 d'être certifié par la CAAC. Outre sa taille et son efficacité énergétique, l'E190-E2 a été conçu avec une capacité améliorée pour les opérations par temps chaud et à haute altitude....