Michelin fête les 70 ans de son usine française spécialisée dans le pneu avion

Lorsque l'on pense histoire aéronautique, Michelin n'est pas forcément la première marque qui vient à l'esprit. Et pourtant, la société française est liée au secteur depuis sa naissance, ayant même participé à la production d'avions Bréguet-Michelin durant la Première guerre mondiale. Aujourd'hui, les activités aéronautiques du groupe fournissent près de la moitié de la flotte mondiale de pneus avions et le tiers d'entre eux est fabriqué en France, sur le site spécialisé de Saint-Doulchard, aux portes de Bourges, qui vient de fêter ses soixante-dix ans d'activité.



Le site Michelin Bourges a en effet été inauguré en avril 1952, six ans après l'invention du pneu radial. A l'époque, l'usine produisait différentes gammes de pneus pour tous types de véhicules mais, après les crises des années 80, Michelin a dû réorganiser l'ensemble de sa production et spécialiser ses sites. Pour celui de Bourges, ce sera l'aéronautique. En 1982 y est produit...