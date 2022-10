Embraer se rapproche d'industriels sud-coréens en vue de la compétition LTA II

Embraer a signé des protocoles d'accord (MoU) avec différentes sociétés aéronautiques sud-coréennes en vue de produire des pièces localement pour permettre à son avion de transport C-390 Millennium de répondre aux exigences de la compétition LTA II (Large Transport Aircraft).



L'avionneur brésilien s'est ainsi rapproché d'ASTG (Aerospace Technology of Global), EMK (EM Korea Co.) et Kencoa Aerospace.



Embraer précise que ces partenariats potentiels pourront également faire partie de développements futurs au sein de ses plateformes existantes telles que le C-390 ou sur de nouveaux avions, véhicules et systèmes.



Le programme LTA II a été officiellement lancé par la DAPA (Defense Acquisition Program Administration) le 11 mars dernier. Il pourrait concerner une dizaine d'avions de transport militaires de taille intermédiaire livrables à la ROKAF à partir de 2026 afin de remplacer ses vénérables C-130H Hercules.



Les soumissionnaires avaient jusqu'au 25 octobre pour présenter leur offre. Airbus DS et Lockheed Martin n'ont pas officialisé leur participation à la compétition.