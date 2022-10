Boeing creuse encore ses pertes mais génère de la trésorerie au 3e trimestre

Boeing voit peu à peu son bilan évoluer, avec un redressement progressif des activités commerciales et des difficultés dans celles de défense. Ainsi, au troisième trimestre 2022, l'avionneur américain a vu son chiffre d'affaires progresser de 4% à près de 16 milliards de dollars mais ses pertes opérationnelles et nettes se sont nettement creusées, à respectivement 2,8 et 3,3 milliards de dollars.



Dave Calhoun, le PDG de Boeing, constate : « Nous continuons à faire d'importants progrès dans notre redressement et restons concentrés sur nos performances. Nous avons généré une forte trésorerie au cours du trimestre et sommes sur la bonne voie pour atteindre un flux de trésorerie disponible positif pour 2022. » En revanche, « le chiffre d'affaires et les bénéfices ont été considérablement affectés par des pertes sur nos programmes de développement en défense à prix fixe. »



En effet, le segment Defense, Space & Security...