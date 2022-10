Boeing dévoile les futures évolutions possibles de son hélicoptère d'attaque Apache

Boeing Defence Space & Security (BDS) a présenté le 10 octobre ce qui pourrait être la liste des futures évolutions possibles de son actuel hélicoptère Apache AH-64E Version 6 à l'occasion du forum AUSA 2022 qui s'est tenu à Washington.



Si extérieurement le célèbre hélicoptère d'attaque américain n'évolue qu'à la marge avec l'allongement des ailerons d'armements qui disposeront de 3 points d'ancrage, Boeing compte tout de même sensiblement accroître les capacités de l'Apache au niveau des performances et des systèmes. Ainsi, le constructeur veut modifier le système de transmission des moteurs pour libérerde de la puissance supplémentaire, ce qui pourra se traduire par une augmentation de son autonomie ou de sa vitesse par exemple. L'échappement des turbines pourrait aussi être orienté vers le haut afin de réduire la signature thermique de l'hélicoptère face à des menaces au sol.



Sur le plan des systèmes, le futur Apache se veut aussi plus modulaire pour pouvoir intégrer et mettre en service de nouvelles capacités plus rapidement, notamment grâce à une architecture standardisée MOSA (Modular Open Systems Approach). Boeing entend par exemple intégrer des systèmes de mission avancés pour accroître l'interopérabilité et réduire la charge cognitive et la charge de travail du pilote. Le futur Apache bénéficiera aussi des capteurs avancés et d'une approche de fusion de capteurs « pour une meilleure et plus résiliente connectivité entre les domaines et les opérations dans toutes les conditions environnementales ».



Du côté de l'armement, BDS envisage d'équiper son futur Apache de nouvelles munitions de précision à longue portée voire même d'effecteurs déportés (ALE). Le canon de 30mm M230 pourrait même être remplacé à terme par une nouvelle arme à énergie dirigée « plus létale », même si l'on reste à ce stade encore dans le domaine de la science-fiction.



Enfin, Boeing entend développer ce nouvel Apache de façon plus numérique pour faciliter sa production. L'hélicoptère d'attaque devrait par ailleurs bénéficier d'une cellule plus performante et moins coûteuse à entretenir le long de sa vie opérationnelle.



L'actuel AH-64E Version 6 est disponible depuis 2020. Cette dernière évolution est notamment en service dans l'US Army, en Corée du Sud et au Royaume-Uni.