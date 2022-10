Avec Allegris, Lufthansa se prépare à introduire des suites en première classe et classe affaires

Lufthansa annonce « l'investissement le plus important de l'histoire de la compagnie dans les produits Premium », selon les mots de Carsten Spohr, le président du groupe. Elle va en effet déployer une nouvelle génération de produits cabine dans toutes les classes de ses long-courriers les plus récents. Baptisée « Allegris », cette suite de produits sera installée sur plus d'une centaine d'appareils, en première monte sur les futurs Boeing 787-9, Airbus A350 et 777-9, ainsi qu'en rétrofit sur les 747-8.



Pour la première fois, des suites seront installées en première classe, sur les appareils qui en proposeront une. Dotées de « murs » allant quasiment jusqu'au plafond et d'une porte pouvant se refermer, elles offriront une intimité maximale, qui permettra même au passager d'y rester pour changer de vêtements, d'autant qu'une garde-robe sera à disposition. Chaque suite sera également dotée d'une grande table permettant au voyageur de déjeuner...