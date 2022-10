Safran Landing Systems inaugure son ExceLAB à Vélizy

Safran Landing Systems se dote d'un nouveau laboratoire d'essai 4.0 et modulaire, afin d'accroître et moderniser ses capacités d'essai mais aussi optimiser son empreinte énergétique. La société a ainsi inauguré son ExceLAB le 5 octobre. Situé au siège de Vélizy-Villacoublay, ce centre de 2 000 m² a représenté un investissement de 4 millions d'euros - avec un soutien de la DGAC - et emploie actuellement une cinquantaine de personnes.



L'ExceLAB va permettre de tester tous les systèmes hydrauliques, électriques et hybrides assurant les fonctions de freinage, d'extension/rétraction des trains, d'orientation des roues, de contrôle de la santé des systèmes mais aussi de roulage électrique, toujours en développement. Il abrite six bancs d'essais qui peuvent s'adapter à n'importe quel programme aéronautique. Parmi eux se compte un banc d'intégration sur un train d'atterrissage en taille réelle, capable de simuler l'extension du train, le choc d'un atterrissage, de le soumettre à des...