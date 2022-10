L'hélicoptère d'attaque indien LCH entre en service

À seulement quelques jours de l'ouverture du salon indien DefExpo, l'Indian Air Force (IAF) vient de mettre en service ses quatre premiers exemplaires du LCH (Light Combat Helicopters), un hélicoptère d'attaque léger produit par Hindustan Aeronautics (HAL) et directement dérivé du programme d'hélicoptère polyvalent ALH (Dhruv).



L'IAF a par ailleurs profité de l'occasion pour baptiser le nouvel hélicoptère du nom de « Prachanda » lors d'un événement organisé à Jodhpur {Rajasthan), en présence ministre indien de la Défense Rajnath Singh. Prachanda signifie Féroce en Hindi.



« Il ajoutera un avantage significatif aux capacités de combat de l'IAF car il peut frapper les cibles ennemies avec précision » a déclaré Rajnath Singh lors de son discours.



Le LCH dispose d'éléments de furtivité, d'un blindage de protection, d'une capacité d'attaque nocturne et d'un train d'atterrissage spécifique conférant à son équipage une plus grande survabilité en cas d'accident, tout en gardant une grande communité avec le programme ALH. Il peut également opérer à partir de terrain situé à haute altitude, pouvant évoluer au combat jusqu'à 18 000 pieds (5500 mètres), une caractéristique évidemment liée à la situation géographique du pays.



Le nouvel hélicoptère d'attaque est motorisé par deux turbines Shakti, version indienne de la turbine Ardiden 1H1 de Safran Helicopters Engines co-développée avec HAL.



Pour rappel, HAL avait obtenu l'aval des autorités indiennes pour la production en série de quinze premiers exemplaires du LCH en avril, avec un contrat estimé à près de 500 millions de dollars. Dix exemplaires avaient alors été attribués à l'Indian Air Force, les cinq autres devant quant à eux rejoindre la branche aérienne de l'armée de terre indienne.



Le programme LCH pourrait à terme représenter la production de plus de 170 machines, dont plus d'une centaine pour l'armée de terre indienne.