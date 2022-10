easyJet révise sa stratégie de réduction de ses émissions de CO2

easyJet a toujours été diserte sur ses initiatives pour réduire son empreinte carbone. Cette fois, la low-cost britannique a présenté une révision de sa stratégie et une feuille de route plus ambitieuse correspondant aux critères de l'initiative SBTi pour atteindre le net zéro en 2050, avec un objectif intermédiaire de réduction de 35 % de ses émissions d'ici 2035 (par rapport à 2019). Si nombre des investissements de la compagnie ne sont pas remis en question, elle opère une volte-face sur sa stratégie à court terme en annonçant l'arrêt de son programme de compensation afin de rediriger les fonds ainsi libérés vers des initiatives de réduction directe des émissions.



Le programme de compensation avait été lancé en 2019 et easyJet n'avait pas fait les choses à moitié puisqu'il s'agissait de compenser les émissions de tous les vols opérés par la compagnie. Cependant, compenser n'est pas réduire et elle considérait...