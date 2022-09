Airbus-Boeing : vers une profonde redistribution des cartes en Chine

Boeing est-il en train de perdre définitivement la face dans l'Empire du Milieu ? Les échecs s'accumulent pour l'avionneur américain depuis maintenant quelques années et la récente commande de Xiamen Air pour quarante appareils de la famille A320neo est une véritable défaite, alors que la compagnie chinoise du Fujian n'opère qu'avec des avions commerciaux Boeing depuis son lancement en 1984.



Pire, ce nouveau revers intervient seulement quelques jours après l'organisation d'une réunion entre Boeing et l'Administration de l'aviation civile de Chine (CAAC) au sujet du retour en vol du 737 MAX, un dossier qui s'éternise depuis des mois, malgré un examen technique approfondi des modifications et une consigne de navigabilité pourtant favorable à la fin de l'année dernière.



Quand Airbus multiplie les commandes depuis le début de l'année en Chine, notamment avec les trois commandes géantes d'Air China, China Eastern Airlines et China Southern Airlines...