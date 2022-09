Créteil, un site pour réunir les activités de Safran Electrical & Power autour la chaîne électrique

Safran vient de parachever l'intégration des activités électriques de Zodiac Aerospace au sein de son entité Safran Electrical & Power, en inaugurant le 23 septembre son nouveau centre d'expertise électrique. Situé à Créteil, dans le Val-de-Marne, il regroupe les activités des sites de Montreuil, Réau et Saclay autour de la distribution électrique, de l'électronique de puissance et des batteries, des bureaux d'études aux fonctions support, en passant par les bancs d'essai. La cérémonie d'inauguration, qui s'est déroulée en présence du président du groupe Ross McInnes, de son directeur général Olivier Andriès et du ministre des Transports Clément Beaune, a permis au groupe de rappeler les projets sur lesquels cette entité travaille, projets qui doivent façonner l'aviation de demain.



Safran Electrical & Power est en effet un maillon essentiel de la recherche pour la décarbonation de l'aviation puisque la division est en première ligne pour rendre les avions plus électriques...