La Suisse signe le contrat d'achat des avions de combat F-35

Décidément, la Suisse n'aura pas attendu bien longtemps pour signer le contrat d'acquisition de ses 36 F-35A dans le cadre du programme Air2030. Alors que le Parlement suisse avait approuvé l'achat des F-35 Lightning II de Lockheed Martin le 14 septembre, l'Office fédéral de l'armement (armasuisse) a annoncé avoir signé le contrat d'approvisionnement des futurs chasseurs le 19 septembre.



Le contrat a été signé par le chef de l'armement, Martin Sonderegger, et le chef de projet pour l'acquisition du nouvel avion de combat, Darko Savic. Les appareils seront livrés de 2027 à 2030 et remplaceront la flotte actuelle de F/A-18 Hornet et F-5 Tiger.



Armasuisse précise que le contrat d'achat des 36 F-35A s'élève à 6,035 milliards de francs suisses et que les prix et les conditions contractuelles sont contraignants. Par ailleurs, l'accord de compensation avec Lockheed Martin a également été signé, les...