Lufthansa reçoit son premier Boeing 787

C'est un événement à la fois pour Lufthansa et pour Boeing. Le tout premier 787-9 de Lufthansa a quitté Paine Field le 29 août et a atterri sur sa nouvelle base de Francfort le 30. Son arrivée marque une nouvelle étape dans la restructuration de la flotte de Lufthansa et l'arrivée d'un nouveau type avion, tandis qu'elle symbolise la reprise des livraisons de Dreamliner en Europe pour l'avionneur américain.



L'appareil porte l'immatriculation D-ABPA. Il provient de la commande additionnelle passée par Lufthansa en mai 2021 pour cinq 787, qui lui ont permis d'avancer ses livraisons en reprenant des appareils déjà produits pour d'autres compagnies, celles-ci ayant depuis annulé leur contrat en raison de la crise sanitaire. Ils doivent tous être livrés cette année pour une entrée en service durant la saison hiver 2021-2022.



D-ABPA va désormais intégrer les installations de Lufthansa Technik pour subir une reconfiguration de sa cabine aux nouveaux standards de Lufthansa. Il réalisera ensuite des vols intérieurs le temps nécessaire pour que les équipages de familiarisent au nouveau modèle, avant d'entrer en service intercontinental, normalement sur Toronto.



Lufthansa attend 32 exemplaires du 787 (hors options), qui lui permettront de renouveler sa flotte. Au cours de la crise sanitaire, le groupe Lufthansa a en effet décidé de retirer la majorité de ses quadriréacteurs du service, pour ne conserver que ses Boeing 747-8I. Avec la forte reprise du trafic cet été et les retards dans les livraisons de ses nouveaux avions en commande, elle a pu remettre en service une partie de ses Airbus A340-300 et A340-600 et annoncer le grand retour (initialement totalement exclu) de certains de ses A380 en vol pour l'été 2023. Mais la transition de la flotte à une écrasante majorité de biréacteurs est toujours planifiée et le groupe a plusieurs fois répété qu'il avait besoin d'appareils de plus faible capacité pour compenser le départ des quadriréacteurs.



La livraison de ce premier 787-9 est une bonne nouvelle pour la compagnie allemande, qui attend ses appareils depuis des mois. Les livraisons de Dreamliner viennent en effet tout juste de reprendre chez Boeing : un 787 a été remis à American Airlines au début du mois d'août, après que la FAA a suspendu une interdiction qui courait depuis mai 2021 en raison de défauts de qualité sur certains appareils.

A noter que la dernière livraison d'un Boeing à la compagnie Lufthansa remonte à 2015 et son dernier 747-8I - Lufthansa Cargo et Swiss ont-elles reçu des 777.