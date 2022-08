Airbus a bien radié l'intégralité de la commande d'A350 de Qatar Airways mais a vendu plus de 400 nouveaux avions commerciaux en un mois

C'est désormais officiel. Airbus a confirmé l'annulation des 19 A350-1000 attendus par Qatar Airways lors de la publication de ses commandes et livraisons du mois de juillet, rompant ainsi l'essentiel de ses relations commerciales avec le deuxième plus important transporteur du Moyen-Orient.



Cette mesure était évidemment attendue compte tenu des refus de livraison successifs de Qatar Airways depuis un an, la compagnie porte-drapeau qatarie ayant entamé une procédure en justice contre l'avionneur européen auprès de Haute Cour de justice de Londres dans le cadre de la dégradation de la peinture de plusieurs de ses A350, réclamant un remboursement des coûts induits par l'immobilisation des appareils ainsi que des compensations.



Airbus avait également décidé d'annuler une commande de Qatar Airways pour une cinquantaine d'A321neo livrables à partir de l'année prochaine en janvier dernier. Le transporteur national du Qatar avait d'ailleurs demandé que la Haute cour de justice de Londres empêche Airbus d'annuler les A350 commandés restants afin que l'avionneur ne puisse pas le revendre à d'autres clients.



Le conflit entre Qatar Airways et Airbus au sujet des A350 avait pris une dimension mondiale le 5 août 2021, date à laquelle la compagnie avait décidé d'immobiliser treize A350 via une ordonnance de la Qatar Civil Aviation Authority (QCAA), une décision motivée par le fait que selon elle, les problèmes de peinture avaient une incidence sur leur navigabilité. Pour Airbus, les dégradations accélérées de la peinture des appareils ne sont qu'esthétiques et ne touchent en rien à leur navigabilité, une version soutenue par les évaluations techniques menées également par l'EASA. L'avionneur européen met par ailleurs en cause l'indépendance et l'objectivité de la QCAA dans ce litige.



Mais Airbus vient surtout d'enregistrer des commandes pour 401 nouveaux avions commerciaux fermes en juillet, notamment grâce aux trois commandes géantes en provenance de Chine pour un total de 292 monocouloirs de la famille A320neo et destinées à Air China, China Eastern, China Southern et Shenzhen Airlines.



L'avionneur européen a désormais vendu 843 nouveaux appareils depuis le début de l'année (656 en commandes nettes), portant son backlog à 7397 avions restant à livrer. L'avionneur est par ailleurs parvenu à livrer 46 avions à 30 clients le mois dernier (dont 5 A350-900 et un A330-300), soit un total de 343 appareils depuis le début de l'année.