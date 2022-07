Farnborough, la grande galerie de l'évolution de l'aviation

Il est loin le temps des salons où la course aux annonces de commandes était reine. La tourmente industrielle de Boeing est passée par là, suivie de la pandémie de covid-19. Le salon de Farnborough, qui a eu lieu du 18 au 22 juillet, n'en était pas pour autant plus calme.



Déjà, il a tout de même eu son lot d'annonces commerciales, notamment du côté de chez Boeing qui poursuit son travail de réassurance des marchés alors que le 737 MAX 10 pourrait être sur la sellette et que les livraisons de 787 sont toujours bloquées, face à un Airbus plus réservé. Pas de grande surprise toutefois, les plus grands contrats, signés par Delta et Qatar Airways notamment, étaient attendus et la question de leur solidité reste posée.



Mais surtout, le sujet de la décarbonation de l'aviation a largement dominé le brouhaha du salon. Démonstrateurs de technologies hybrides-électriques,...