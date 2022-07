« Il y aura une vie après le 'travel revenge' », Marc Houalla, directeur de l'aéroport Paris CDG

Invité du Podcast de l'Aviation cette semaine, Marc Houalla, directeur général adjoint du groupe ADP et directeur de l'aéroport Paris-Charles de Gaulle.



Marc Houalla commence par revenir sur la grève du 1er juillet qui a entraîné l'immobilisation de milliers de bagages à l'aéroport de Roissy CDG. Assurant que les choses sont désormais rentrées dans l'ordre, il explique la complexité des opérations en aéroport et quelles sont les étapes du parcours passager qui sont ralenties en raison du manque de personnel.



La modification du comportement des passagers joue également un rôle dans les difficultés rencontrées actuellement par l'aéroport, notamment parce que les voyageurs arrivent plus tôt en aéroport, faisant mentir les modélisations des flux, et que leurs bagages saturent les trieurs et les stockeurs.



Malgré cela, le groupe ADP a revu à la hausse ses prévisions de croissance pour l'année car le trafic s'annonce intense cet été et bon à la rentrée, avec une amélioration de la visibilité depuis quelques semaines. Il planifie en parallèle des modifications dans l'utilisation des terminaux de CDG à la fin de l'année.