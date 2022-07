Airbus et CFM International testeront en vol l'open fan RISE sur un A380

Nous assistons sans doute à une nouvelle étape importante devant conduire à la future génération de monocouloirs pour le segment moyen-courrier. Airbus et CFM International, la coentreprise formée par Safran Aircraft Engines et General Electric (GE) vont collaborer pour tester en vol l'architecture de moteur open fan RISE (Revolutionary Innovation for Sustainable Engine).



RISE montera à bord d'un A380 pour ses essais en vol



Le démonstrateur d'essais en vol sera un A380 de l'avionneur européen, avec une campagne d'essais qui est programmée pour la seconde moitié de cette décennie depuis le centre d'essais en vol d'Airbus à Toulouse.



Annoncé en juin 2021 par GE et Safran, le programme de recherche et de développement RISE vise à conduire à un nouveau moteur à soufflante non carénée pour l'aviation commerciale à horizon 2035. L'abandon du carter de soufflante est la direction technologique la plus défendable sur le long terme compte tenu des butées toujours plus proches accompagnant l'augmentation inévitable des taux de dilution des moteurs pour réduire leur consommation.



RISE affichera ainsi une efficacité propulsive similaire à celle d'un turbopropulseur, mais à la vitesse des actuels avions monocouloirs. De plus les avancées apportées par ce nouveau type de moteur seront compatibles avec un fonctionnement à 100% avec du carburant durable d'aviation (SAF), permettant de réduire jusqu'à 80% les émissions de CO2 par rapport à du carburéacteur traditionnel, tout en restant aussi compatible avec une possible alimentation à l'hydrogène un jour.



Vers un nouveau monocouloir consommant 30% de carburant en moins



Un nouveau programme d'avion commercial avec cette motorisation pourrait alors afficher une réduction de consommation supérieure à 30% par rapport aux appareils d'aujourd'hui.



« Les nouvelles technologies de propulsion joueront un rôle important dans la réalisation des objectifs de neutralité carbone de l'aviation, au même titre que les nouvelles conceptions d'avions et les sources d'énergie durables » a déclaré Sabine Klauke, Chief Technical Officer d'Airbus. « En évaluant, en mûrissant et en validant l'architecture open fan à l'aide d'un démonstrateur d'essais en vol dédié, nous apportons, en collaboration, une nouvelle contribution significative à l'avancement des briques technologiques qui nous permettront d'atteindre nos objectifs de décarbonisation à l'échelle du secteur » a-t-elle ajouté.



Pour Gaël Méheust, président et CEO de CFM International, le programme RISE « a pour objectif de repousser l'enveloppe technologique, de redéfinir l'art du possible et de contribuer à une croissance à long terme plus durable pour notre industrie ».



À noter qu'avant d'embarquer à bord d'un A380, CFM International réalisera les essais au sol du démonstrateur RISE, ainsi que la validation des essais en vol, au centre des opérations d'essais en vol de GE Aviation à Victorville (Californie).