Farnborough 2022 : Boeing présente Cascade, un outil pour évaluer l'impact réel des mesures de décarbonation

Boeing veut « tout donner » pour que l'aviation atteigne son objectif de zéro émission nette en 2050. Et de toutes les études qu'il a faites, il ressort que le seul moyen d'y parvenir est le recours au carburant durable d'aviation (SAF), obligatoirement combiné à une ou plusieurs autres mesures. A l'occasion du salon de Farnborough, l'avionneur a présenté différentes innovations sur lesquelles il travaille dans ce but, notamment Cascade, un outil qui permet d'évaluer l'impact réel de chaque mesure que peut prendre un acteur du transport aérien sur la décarbonation de ses activités.



Cascade reprend les quatre principales pistes envisagées par l'industrie pour réduire l'impact des opérations : le renouvellement de la flotte, l'utilisation de sources d'énergies durables (SAF, hydrogène, propulsion électrique), l'amélioration de l'efficacité opérationnelle et l'adoption de technologies avancées.



L'utilisateur de Cascade peut ainsi sélectionner sa flotte ou la partie sur laquelle il souhaite...