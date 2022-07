Avions commerciaux : Airbus attaque le salon de Farnborough avec une grande confiance en l'avenir

C'est désormais au rang incontesté de numéro 1 mondial de l'aviation commerciale qu'Airbus participera au salon aéronautique de Farnborough, premier rendez-vous majeur du secteur depuis l'apparition de la pandémie. La reprise du transport aérien est réellement au rendez-vous depuis maintenant quelques mois et les dernières restrictions de voyages encore en vigueur à travers le monde s'érodent petit à petit, en particulier en Asie.



Le contexte géopolitique actuel appelle certes encore à une grande vigilance, avec les effets directs et concrets du conflit en Ukraine sur l'économie mondiale, sur le pouvoir d'achat des ménages et donc des voyageurs, sur la volatilité du carburant et ses possibles répercussions sur les finances des compagnies aériennes, sur les tensions apparues sur la chaîne d'approvisionnement (matières premières et difficultés à reprendre les cadences). Un certain nombre d'incertitudes demeurent à relativement court terme, mais l'optimisme restera logiquement de mise pour le grand groupe aéronautique...