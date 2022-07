« Une stratégie nationale ne passe pas que par des subsides financiers, d'autres mesures structurelles pourraient contribuer », Pascal de Izaguirre, président de la FNAM

Invité du Podcast de l'Aviation cette semaine, Pascal de Izaguirre, nouveau président de la FNAM (Fédération nationale de l'aviation et de ses métiers), et PDG de Corsair.



Pascal de Izaguirre salue la nomination de Clément Beaune au poste de ministre des Transports en ce qu'elle offre (enfin) un interlocuteur aux acteurs du transport aérien français pour définir une stratégie nationale pour le secteur. Il rappelle les deux grandes priorités, qui demandent toutes deux un soutien de l'Etat, mais pas nécessairement financier : la transition écologique et la compétitivité.



Il aborde également le problème d'attractivité du secteur et souhaite réfléchir avec le gouvernement aux moyens de le résoudre.



Enfin, Pascal de Izaguirre évoque la reprise dans le secteur du transport aérien, qui avait été plutôt bien anticipée par les compagnies aériennes mais pas forcément par tous les autres acteurs, ce qui mène aux perturbations redoutées dans les aéroports cet été. Il se montre plus prudent sur la rentrée et la saison hiver : les engagements sont plutôt bons mais la réussite de la saison dépendra de l'environnement économique, pour le moment fortement marqué par l'inflation.