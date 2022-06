Figeac Aero se réorganise au Mexique

Figeac Aero réorganise sa présence au Mexique. Le sous-traitant français a annoncé la conclusion de deux accords, l'un avec Latécoère sur la cession de ses actifs à Hermosillo, l'autre avec Kaman pour l'acquisition des siens dans le Chihuahua.



L'accord avec Latécoère s'inscrit dans la continuité du projet lancé en 2015. Le site d'Hermosillo avait été dimensionné pour l'équipementier, pour la fabrication de pièces élémentaires en alliages légers et métaux durs et de sous-ensembles pour les portes de Boeing 787. Des diversifications ont été opérées mais l'activité pour le compte de Latécoère représente encore plus de la moitié du chiffre d'affaires du site.



La transaction devrait être finalisée d'ici la fin du mois de septembre, sous réserve que Latécoère obtienne l'autorisation IMMEX (sur les conditions d'importation). Elle devra s'accompagner d'un contrat de services de dix-huit mois pour assurer la transition de Figeac Aéro vers l'équipementier et d'un contrat de...