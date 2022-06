Boeing présente un nouvel ecoDemonstrator, basé sur un 777-200ER

Une trentaine d'innovations vont être passées au crible, qui concernent tous les domaines, de la durabilité à la sécurité, de l'expérience passager à l'efficacité opérationnelle et à l'amélioration des performances dans les processus de production.



L'appareil est peint, son intérieur a été démonté, il ne reste plus qu'à l'aménager. Boeing a présenté son nouvel ecoDemonstrator le 14 juin à Boeing Field, à l'occasion d'une rencontre organisée avec la presse internationale. Pour le dixième anniversaire du programme, l'avionneur a pris une décision un petit peu différente des autres années : au lieu d'utiliser un appareil neuf, en partenariat avec la compagnie appelée à le réceptionner à l'issue des vols d'essai, il a opté pour un appareil de seconde main, en l'occurrence un 777-200ER.



L'appareil approche de ses vingt ans : il était entré en service fin 2002 auprès de Singapore Airlines, qui l'a exploité durant seize ans. Il a par la suite servi ponctuellement dans les flottes d'Air New Zealand et de Surinam Airways. Cette configuration présente beaucoup d'avantages pour Boeing : l'appareil ne doit pas être restitué à l'issue de la campagne d'essais, ce...