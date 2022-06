L'Airbus A321XLR démarre ses essais en vol avec succès

Comme prévu, le très attendu A321XLR (Xtra Long Range) d'Airbus a réalisé son premier vol à partir du site de l'avionneur à Finkenwerder (Hambourg) ce mercredi 15 juin. Le premier des trois appareils d'essais prévus pour la campagne de certification du programme, MSN 11000 (motorisation LEAP-1A de CFM International) a ainsi effectué un vol de 4 heures et 35 minutes.



L'équipage, composé des pilotes d'essais expérimentaux Thierry Diez et Gabriel Diaz de Villegas Giron, ainsi que des ingénieurs d'essais Frank Hohmeister, Philippe Pupin et Mehdi Zeddoun, a ainsi pu tester les commandes de vol, les moteurs et les systèmes principaux de l'avion, y compris les protections de l'enveloppe de vol, à grande et basse vitesse. L'avion est quant à lui attendu dès vendredi à Toulouse pour poursuivre ses essais en vol.



« Il s'agit d'une étape majeure pour la famille A320 et ses clients dans le monde entier. Avec l'entrée en service de l'A321XLR, les compagnies aériennes seront en mesure d'offrir un confort long-courrier sur un avion monocouloir, grâce à sa cabine Airspace unique. L'A321XLR ouvrira de nouvelles routes avec des performances économiques et environnementales imbattables » a déclaré Philippe Mhun, EVP Programmes et Services d'Airbus.



Pour rappel, cette nouvelle variante de l'A321neo disposera d'un rayon d'action de 4700 nautiques (8700 kilomètres) avec plus de 200 passagers et leurs bagages, soit l'équivalent de 10 heures de vol. L'A321XLR sera ainsi certifié avec une masse maximale au décollage (MTOW) de 101 tonnes, soit 4 tonnes de plus que pour la version A321LR et 7,5 tonnes de plus que pour l'A321-200 et l'A321neo standard. L'appareil devra en effet pouvoir emporter plus de carburant grâce à son réservoir central arrière (RCT) structural de 12 900 litres.



En termes de rayon d'action, l'A321 d'Airbus aura ainsi gagné 1700 nautiques en 10 ans (3150 km) grâce aux multiples évolutions incrémentales apportées au programme (sharklets, remotorisation etc...), venant toujours s'imposer davantage comme le seul et unique successeur du Boeing 757-200.



Évidemment, rien ne distingue visuellement l'A321XLR d'un A321neo produit dans une configuration ACF (Airbus Cabin Flex), désormais standard depuis la fin de l'année dernière, à l'exception bien sûr du remplacement des volets hypersustentateurs à doubles fentes par une configuration plus simple, comme pour le reste de la famille de monocouloirs A320 de l'avionneur européen.



En revanche, de nombreux systèmes et équipements ont évolué, à commencer par les atterrisseurs produits par Safran Landing Systems qui ont dû être adaptés à l'augmentation de MTOW. Fait marquant aussi, l'A321XLR inaugure la nouvelle gouverne de direction du stabilisateur vertical (VTP) actionnée électriquement et non plus hydrauliquement (e-Rudder), une architecture qui viendra aussi équiper le reste de la famille A320neo à l'avenir. Enfin, la nouvelle version à rayon d'action étendu de l'A321neo sera livrée d'office avec la cabine Airspace d'Airbus, alors que 10 monocouloirs de la famille ont été livrés dans cette configuration à ce jour.



L'A321XLR a été commandé à plus de 500 exemplaires par plus d'une vingtaine de clients. Sa mise en service est prévue pour 2024 même si le calendrier reste encore à préciser au regard du durcissement des exigences de certification liées à la présence du réservoir structural sous la cabine.