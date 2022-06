L'ATR EVO et les quatre points cardinaux du futur de l'aviation régionale

Il y a quelques jours, le numéro un mondial de l'aviation régionale présentait sa famille EVO, une véritable feuille de route devant conduire à la future génération d'ATR qui succédera à l'actuelle série -600. Mais en dévoilant ses projets, ATR a aussi quelque peu remis les pendules à l'heure, ce que je décrirai dans cet éditorial comme les quatre points cardinaux du futur de l'aviation régionale.



1. Avec EVO, ATR a tout d'abord confirmé le sérieux des multiples travaux en cours chez des motoristes et équipementiers comme Pratt & Whitney Canada, avec Collins Aerospace (démonstrateur hybride-électrique, successeur du Projet 804) et Ratier Figeac (systèmes d'hélices avec plus d'efficacité propulsive) dans les domaines concernés, même si aucun de ces fournisseurs n'est, à ce stade, encore officiellement monté à bord de la future génération d'appareils annoncée par l'avionneur franco-italien pour l'horizon 2030. Il est ici aussi question de...