L'Airbus A220 poursuit sa percée africaine

Depuis la reprise du programme CSeries de Bombardier, Airbus a fait de l'A220 un initiateur de changement dans le segment des avions monocouloirs moyen-courrier. En Afrique, l'appareil fait plutôt bonne impression depuis sa première entrée en 2018 chez Air Tanzania. À ce jour, près d'une vingtaine d'appareils sont actifs sur le continent, les autres opérateurs se comptant parmi EgyptAir, Air Sénégal, Air Austral et Ibom Air au Nigeria.



Rencontré le 8 mai dernier à Nairobi en marge de la 10 th Aviation Stakeholders' Convention de l'Association des compagnies aériennes (AFRAA), Geert Lemaire, directeur Intelligence de marché et conseil chez Airbus, confirme l'intérêt grandissant des transporteurs du continent pour l'entrée de gamme de la famille Airbus : « D'autres opérateurs ont déjà manifesté leur intérêt pour le type d'avion et Airbus prévoit de voir à la fois la clientèle et le nombre d'avions basés en Afrique se développer davantage à...