ATR fait décoller son ATR 42-600 STOL en configuration partielle

ATR avance sur son programme de biturbopropulseur capable de décoller et atterrir sur pistes courtes. L'avionneur a réalisé le vol inaugural de l'ATR 42-600 STOL, encore partiellement modifié. Le vol a eu lieu dans la matinée du 11 mai et a duré 2h15, durant lesquelles l'équipage a testé les performances des systèmes modifiés.



Désormais, les nouvelles fonctionnalités seront testées indépendamment au fur et à mesure du programme d'essais au sol et en vol. ATR doit notamment analyser l'ordinateur multifonctionnel de nouvelle génération MFC-NG, les systèmes de freinage automatique, les aérofreins au sol et les nouvelles puissances moteurs au décollage (le moteur PW127M de Pratt & Whitney sera détaré).



ATR annonce l'adoption de la configuration finale pour la fin de l'année, lorsque l'appareil aura été équipé d'une gouverne de direction plus grande (pour un meilleur contrôle à basse vitesse). Le programme de certification pourra alors débuter, en 2023 -...