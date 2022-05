FedEx réceptionne son premier Cessna SkyCourier

L'intégrateur américain FedEx Express a réceptionné le premier exemplaire de sa future flotte de Cessna SkyCourier le 9 mai à Wichita (Kansas). Le nouvel avion utilitaire de Textron Aviation avait décroché sa certification FAA en mars dernier. Fedex doit recevoir trois exemplaires de cet appareil cargo conçu tout particulièrement pour ses besoins au cours du mois de mai, des avions qui seront opérés par Empire Airlines.



FedEx est le client de lancement du Cessna 408 SkyCourier et il s'est engagé à acquérir jusqu'à 100 exemplaires du nouveau petit biturbopropulseur utilitaire rustique (50 avions fermes et 50 autres en option).



« Depuis près de 50 ans, FedEx est connu pour sa flexibilité et son innovation dans la recherche de solutions pour nos clients, et cet avion nous aidera à mieux desservir les petits et moyens marchés où nous ne sommes pas en mesure d'exploiter nos plus gros...