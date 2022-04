Bombardier choisit Wichita comme siège aux Etats-Unis et y lance Bombardier Défense

Bombardier montre qu'il veut pérenniser sa présence aux Etats-Unis. L'avionneur canadien a ainsi promu le site de Wichita (Kansas) comme nouveau siège aux Etats-Unis. En parallèle, il a annoncé l'évolution de son activité Avions spécialisés et a lancé Bombardier Défense, en même temps qu'il a signé un contrat avec l'US Air Force.



Le site de Wichita avait déjà un rôle clef dans les activités de Bombardier. Il abrite en effet un important centre d'essais en vol, qui avait notamment pris part à la certification du CSeries à l'époque et continue de gérer les essais et la certification des modernisations des appareils de Bombardier, dont le Challenger 3500. Il compte également un centre de services qui s'adresse à toute la gamme d'avions d'affaires de l'avionneur.



Celui-ci voit en effet d'importantes opportunités de croissance dans le secteur de la MRO sur place, dans la lignée de son développement de ces...