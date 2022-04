L'aviation régionale européenne sur la réserve

Les opérateurs européens d'avions de moins de 100 places sont progressivement en train de sortir la tête de l'eau après deux années particulièrement difficiles directement liées aux conséquences de la pandémie, mais de nouvelles menaces planent encore sur un modèle économique pourtant vital pour assurer la connectivité de nombreux territoires du continent.



Avec un carburéacteur coté à plus de 1200 dollars la tonne ces derniers jours, avec une feuille de route de la Commission européenne qui pourrait conduire à sa taxation dans le cadre du paquet « Fit for 55 », les compagnies régionales ne peuvent clairement pas encore avoir une vision claire de ce qui les attend dans les prochains mois ou les prochaines années.



L'aviation régionale européenne sort cependant de la crise mieux armée, souvent plus légère financièrement, avec une profonde maîtrise de ses coûts (hors carburant) et de ses capacités. Les transporteurs...