Daher lance le TBM 960

Daher a travaillé sur une nouvelle évolution du TBM, dont le premier avion de série vient d'être présenté au salon Sun 'n Fun Aerospace, qui se déroule actuellement à Lakeland (Floride). Le TBM 960 comporte plusieurs améliorations qui doivent lui permettre de réduire son empreinte environnementale tout en conservant ses performances.



Le premier changement concerne le moteur. Daher a opté pour le PT6-66XT de Pratt & Whitney Canada avec une hélice à cinq pales Raptor d'Hartzell, contrôlé électroniquement par le système EPECS (Engine and Propeller Electronic Control System) commandé par une auto-manette électronique. Ce système, qui permet un contrôle plus précis du système pour une meilleure consommation potentielle, facilite également le démarrage du moteur. L'ensemble a été conçu pour réduire le poids du système et améliorer la distance de décollage et les vitesses en montée et en croisière.



Les autres systèmes ont aussi bénéficié d'améliorations technologiques, par exemple le système d'atterrissage automatique d'urgence HomeSafe, le radar météo à balayage automatique Garmin GWX 8000 ou une meilleure interface homme-machine. Le TBM 960 lance par ailleurs « un système de liaison de données de nouvelle génération permettant le téléchargement automatique de bases de données de l'ordinateur de bord et la connexion avec des appareils mobiles ».



La cabine, pouvant accueillir six personnes, aussi gagne en confort. Dotée de sièges ergonomiques, d'éclairage LED et de hublots à variateur d'intensité, elle est également pourvue d'un système de réglage de la température par écran tactile.



« Ce 5e développement de notre avion à turbopropulseur depuis l'introduction de la série TBM 900 en 2014 est le TBM par excellence. Il bénéficie pleinement de la technologie actuelle du turbopropulseur qui permet le contrôle numérique du moteur et de l'hélice », commente Nicolas Chabbert, directeur de la division Avions de Daher.