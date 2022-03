Embraer se redresse mais reste déficitaire

Embraer est bien engagé sur la voie du redressement. L'avionneur brésilien a réussi à redevenir rentable au quatrième trimestre de 2021, a enregistré une croissance de 11,3% de son chiffre d'affaires sur l'année et s'attend à une meilleure année 2022 sur tous les plans.



Embraer a en effet publié un chiffre d'affaires de 4,2 milliards de dollars pour 2021. Celui-ci a été porté par des croissances soutenues dans toutes les activités du group, hormis la défense. En effet, celle-ci pâtit de la renégociation du contrat KC-390 avec l'armée brésilienne (qui réduit la commande de six appareils et étale davantage les livraisons) : l'activité perd 9%.



En revanche, l'augmentation des livraisons d'avions commerciaux (48 contre 44 en 2020) et la plus proportion accrue des E195-E2 parmi elle (44% au lieu de 25% en 2020) a permis à cette division d'augmenter son chiffre d'affaires de 18%. L'activité Aviation d'affaires...