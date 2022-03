Quelle défense pour l'Europe autre que celle de l'OTAN ?

Après la sidération liée à l'invasion militaire de l'Ukraine, le constat sur les capacités de la défense de l'Europe est vraiment amer. Un grand nombre de pays du continent sont tout simplement incapables d'assurer leur propre défense face à la seule menace de la Russie. La paix du continent, pourtant moteur de la construction de l'Europe, et la chute du mur de Berlin, n'ont finalement laissé la place qu'à un gigantesque marché tourné vers la consommation. On redécouvre alors que la Russie reste une superpuissance nucléaire particulièrement agressive, à seulement un peu plus de deux heures de vol subsonique de Paris.



La France le savait, tout comme le Royaume-Uni, les États-Unis et évidemment Vladimir Poutine : l'Europe de la défense n'existe pas, et la défense franco-allemande n'existe pas non plus. L'Allemagne s'est même fourvoyée en voulant trop dépendre de la Russie pour ses besoins énergétiques, attaquant au passage la...