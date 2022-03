« Le défi de la mobilité urbaine n'est pas uniquement technologique, il est global », Bruno Even, président d'Airbus Helicopters

Invité du Podcast de l'Aviation cette semaine, Bruno Even, président d'Airbus Helicopters.



La seconde partie de cet entretien avec Bruno Even est largement consacrée aux problématiques liées au secteur de la mobilité urbaine, qu'Airbus Helicopters considère comme un très beau sujet pour ses équipes. A partir de ses premiers démonstrateurs, la société en a développé un nouveau, CityAirbus NextGen, qui doit réaliser son premier vol à la fin de l'année prochaine.



Si Airbus Helicopters croit en l'avenir de ce type de marché, il se montre très prudent sur le rythme de son évolution initiale en raison du nombre de défis à relever. En effet, au défi technologique s'ajoutent ceux de la création de tout l'écosystème dans lequel les taxis volants devraient évoluer (spécifications, certification, clients, infrastructures en milieu urbain...) et de l'acceptabilité pour la société.



Bruno Even revient également sur le parti pris de se reposer sur une motorisation électrique pour ces véhicules, imposé par les problématiques environnementales (émissions et bruit) mais qui limite le rayon d'action.