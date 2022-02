« 2022 devrait confirmer la croissance du marché de l'hélicoptère », Bruno Even, président d'Airbus Helicopters

Invité du Podcast de l'Aviation cette semaine, Bruno Even, président d'Airbus Helicopters, pour la première partie de son entretien.



Après plusieurs années de baisse sur le marché des hélicoptères, Airbus Helicopters a plutôt bien traversé la crise sanitaire et enregistré une année solide en termes financiers et de prises de commandes, avec une performance solide sur ses deux marchés, civil et militaire.



Selon Bruno Even, la reprise devrait se confirmer en 2022, d'autant que les services, l'un des axes de développement de l'hélicoptériste, se portent bien.



Le président d'Airbus Helicopters évoque également les avancées sur les programmes majeurs de l'industriel : H160, modernisation du Tigre et Super Puma.