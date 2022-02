Bombardier dépasse ses objectifs en 2021

Les résultats de Bombardier confirment que les choix qu'il a faits sont bons. L'avionneur canadien a en effet réussi à dépasser ses objectifs dans son bilan pour 2021. Hausse des livraisons et des services, meilleur mix des livraisons ont contribué à cette performance et l'année 2022 s'annonce encore meilleure, selon ses dirigeants.



Bombardier a enregistré un chiffre d'affaires à 6,08 milliards de dollars, certes en baisse de 6% par rapport à 2020 mais supérieur aux dernières prévisions qui tablaient sur 5,8 milliards de dollars de recettes. Le chiffre d'affaires pour l'activité Avions d'affaires a représenté 6 milliards de dollars, en hausse de 7% grâce à un plus grand nombre de livraisons et à une activité de services après-vente très solide, ayant enregistré une croissance de 25% de ses revenus.



L'EBITDA (ajusté) a plus que triplé, passant à 640 millions de dollars et dépassant là encore les prévisions...