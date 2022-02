Politiques et acteurs de l'aérien unis pour la décarbonation dans la Déclaration de Toulouse

Les efforts pour la décarbonation de l'aviation s'organisent. Alors que les initiatives, les partenariats et les déclarations d'intention se multiplient pour tenter de réduire l'impact environnemental du secteur de l'aérien, la présidence française de l'UE a voulu donner une plus grande cohérence aux mesures prises et envisagées au niveau industriel, tout en endossant un rôle moteur au niveau mondial pour une mise en place équitable. C'est tout l'objet de la Déclaration de Toulouse, qui a été signée le 4 février par 42 Etats et près de 150 acteurs du secteur.



La Déclaration de Toulouse est la première initiative publique-privée soutenant l'objectif de l'industrie aéronautique et du transport aérien d'atteindre le « zéro émission nette » de CO2 en 2050. Elle entérine l'engagement de la Commission européenne à travailler avec les industriels pour définir les principes et les actions à mener pour répondre à cette ambition, et créer un écosystème...