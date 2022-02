Daher de retour à l'équilibre opérationnel

Daher est en avance sur ses prévisions. Le groupe a annoncé le 2 février qu'il avait réalisé 1,1 milliard d'euros de chiffre d'affaires en 2021 et avait réussi à publier un résultat opérationnel à l'équilibre, avec un an d'avance sur ses prévisions initiales. Il attribue cette performance à l'efficacité de son plan de sortie de crise et entame 2022 avec confiance.



L'avionneur et équipementier souligne que plusieurs grandes décisions ont été prises, comme la mise en place d'un plan de sauvegarde de l'emploi (dont l'impact a finalement pu être limité à moins de 130 départs contraints) ou le recentrage de ses activités sur son coeur de métier (avec la cession des activités nucléaires en Allemagne et aux Etats-Unis et celle de son site industriel de Saint-Julien-de-Chédon à Centrair au début du mois). En parallèle, il a pu rembourser une première partie de son PGE (Prêt garanti par l'Etat) de...