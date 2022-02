Airbus va créer une entité équivalente à Airbus Atlantic en Allemagne et vendre une partie de l'activité de Premium Aerotec

Airbus parvient à imposer la restructuration de ses activités en Allemagne. L'avionneur européen a trouvé un terrain d'entente avec les représentants de ses salariés pour réorganiser ses activités d'assemblage et les regrouper dans une seule entité. En revanche, les activités de production de pièces détachées et de sous-ensembles de Premium Aerotec devraient être vendues.



Airbus explique que les activités d'assemblage sont actuellement réparties en son sein et dans ses filiales (y compris Premium Aerotec). Elles seront toutes réunies dans une entité unique, qui deviendra une activité principale entièrement intégrée au groupe, à l'image de la filiale Airbus Atlantic qui vient d'être créée en France. Elle devrait être opérationnelle à compter du 1er juillet 2022.



Les activités de production de pièces et de sous-ensembles de Premium Aerotec seront en revanche détachées. Une offre de reprise a été présentée par la PME familiale Muhr und Bender (Mubea), qui porte sur...