Diamond Aircraft : Le programme DART se muscle et passe au PT6A de Pratt & Whitney Canada

Le programme d'avion d'entraînement et d'instruction à la voltige DART (Diamond Aircraft Reconnaissance Trainer) de Diamond Aircraft prend un véritable nouveau virage avec l'annonce d'un changement de motorisation.



L'avionneur autrichien se tourne désormais vers le turbopropulseur PT6A-25C de Pratt & Whitney Canada. Le programme DART est par ailleurs rebaptisé à cette occasion DART-750.



« Après mûre réflexion, nous sommes arrivés à la conclusion qu'un ajustement du programme DART était nécessaire pour faire avancer le processus de certification de l'avion », annonce dans un communiqué Liqun (Frank) Zhang, le PDG Diamond Aircraft Industries. « Afin de respecter notre calendrier cible et comme la fenêtre d'opportunité sur le marché ainsi qu'avec les clients intéressés est limitée, nous avons décidé - en étroite consultation avec notre département R&D - de poursuivre notre programme DART avec le turbopropulseur PT6A-25C de 750 shp de Pratt & Whitney Canada, un moteur éprouvé et certifié » a-t-il ajouté.



Diamond Aircraft table désormais sur l'obtention d'une certification EASA de base pour la fin de l'année 2023.



Le premier prototype du DART avait effectué son premier vol en mai 2016. Il s'agissait d'un DART-450 motorisé par le turbopropulseur ukrainien AI-450S d'Ivchenko-Progress. Sa certification était alors attendue pour la fin 2017. Une version plus puissante équipée du turbopropulseur H75-100 de General Electric (produit en République tchèque) avait quant à elle volé pour la première fois en 2018 (version DART-550, davantage tournée vers la voltige). C'est cette version qui est aujourd'hui de fait remplacée par le DART-750.



Produit intégralement en matériaux composites, le DART-750 sera équipé d'une suite avionique Garmin G3000 en configuration tandem (deux écrans par pilote). Des sièges éjectables Mk. 16 fournis par Martin Baker seront proposés en option.



Cet appareil d'entraînement reste évidemment tourné vers le militaire, ciblant le marché de la formation étatique, même s'il bénéficiera d'une certification civile. Diamond Aircraft entend ainsi proposer des solutions de formation comprenant l'avion, un simulateur DART FNPT II propriétaire et une formation numérique DART CBT (Computer Based Training).





Image © Pratt & Whitney Canada