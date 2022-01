Boeing génère de la trésorerie au 4e trimestre mais reste déficitaire sur l'année

« En 2021, nous sommes passés du redressement à la reconstruction », a annoncé David Calhoun, le PDG de Boeing. Bien que toujours mouvementée et difficile pour l'avionneur, cette dernière année a en effet vu l'amorce de la reprise dans le transport aérien, l'accélération des livraisons de 737 MAX et une demande stable dans les secteurs de la défense, du spatial et des services. Le signe le plus significatif est que Boeing a réussi à générer un flux de trésorerie positif au quatrième trimestre, pour la première fois depuis 2019.



Sur l'année, Boeing a enregistré un chiffre d'affaires de 62,2 milliards de dollars, en hausse de 7%. Il a été porté par un meilleur bilan de la division Avions commerciaux, dont le chiffre d'affaires a augmenté de 21% sous l'effet de la reprise des livraisons de 737 MAX et malgré la suspension de celles de 787. La perte opérationnelle...